Контактировавший с Байденом сотрудник Белого дома заразился COVID-19

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Фото: depositphotos/etienjones
Сотрудник Белого дома, тесно контактировавший с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, заболел коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.
"В понедельник утром сотрудник <...> получил положительный результат теста на COVID-19. За три дня до этого, в пятницу, этот сотрудник провел примерно 30 минут вблизи от президента на борту номер один", – приводит ее слова ТАСС.
Она добавила, что президент США в последние дни сдавал тест на коронавирус дважды – в воскресенье и в понедельник. Оба теста оказались отрицательными. Псаки также заявила, что Байден не будет уходить на карантин, поскольку полностью вакцинирован.
В начале ноября Псаки получила положительный результат теста на COVID-19. Из-за этого она пропустила зарубежную поездку с президентом Соединенных Штатов на саммит G20.
Официальный представитель Белого дома тогда заявила, что благодаря вакцине не испытывала острых симптомов коронавируса.
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