Байден в шутку назвал главного инфекциониста США президентом страны

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Американский президент Джо Байден пошутил, что главный инфекционист США Энтони Фаучи является настоящим президентом США. Слова лидера Соединенных Штатов приводит Fox News.

По словам Байдена, Фаучи сильно вовлечен в дела Белого дома.

"Я видел доктора Фаучи чаще, чем свою жену, мы подшучиваем друг над другом. Смотрите, кто президент? Фаучи!" – отметил Джо Байден.

Ранее сообщалось, что в США выявили первый случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса. Путешественник вернулся из южной Африки 22 ноября, положительный тест он сдал 29 ноября.

Он был на самоизоляции, все близкие контакты сдали негативный тест.

