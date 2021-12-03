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Политика

17:12

Байден в шутку назвал главного инфекциониста США президентом страны

политика

Фото: Martial Trezzini/Keystone via AP, Pool

Американский президент Джо Байден пошутил, что главный инфекционист США Энтони Фаучи является настоящим президентом США. Слова лидера Соединенных Штатов приводит Fox News.

По словам Байдена, Фаучи сильно вовлечен в дела Белого дома.

"Я видел доктора Фаучи чаще, чем свою жену, мы подшучиваем друг над другом. Смотрите, кто президент? Фаучи!" – отметил Джо Байден.

Ранее сообщалось, что в США выявили первый случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса. Путешественник вернулся из южной Африки 22 ноября, положительный тест он сдал 29 ноября.

Он был на самоизоляции, все близкие контакты сдали негативный тест.

В США и ОАЭ зафиксированы первые случаи заражения штаммом "Омикрон"

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