Утверждена предварительная дата встречи Путина и Байдена

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Дату встречи по видеосвязи президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена объявят после согласования с американской стороной, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что встреча может состояться в ближайшие дни.

"У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции. Но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной, и тогда мы уже сможем это официально объявить. Эта встреча в формате видеоконференции достаточно активно готовится", – цитирует Ушакова ТАСС.

Он также рассказал, что Путин обсудит с Байденом юридические договоренности, которые смогут исключить дальнейшее продвижение НАТО на восток. Главы государств также поднимут вопрос размещения угрожающих России оружейных систем на территории стран, сопредельных с РФ.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США, даже если позиции стран кардинально расходятся. Он считает, что возможности для диалога и выправления отношений приоткрыл саммит с президентом США Джо Байденом. По его словам, кое-что уже делается.

