Байден заявил, что выполнил данное Путину обещание преследовать киберпреступников

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Соединенные Штаты используют всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности, заявил лидер США Джо Байден.
Он также добавил, что выполнил данное Владимиру Путину обещание преследовать киберпреступников, где бы они ни находились.
"Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня", – говорится в заявлении американского президента, опубликованном на сайте Белого дома.
Байден подчеркнул, что Штаты используют международное сотрудничество для разрушения экосистемы вымогательства и борьбы с киберпреступниками. Он также сообщил, что администрация США продолжит использовать все доступные инструменты для защиты американцев и американских интересов от киберугроз.
Ранее генпрокурор США Меррик Гарленд объявил о выдвижении обвинений против россиянина Евгения Полянина. Его подозревают в получении 13 миллионов долларов с помощью вредоносного ПО. При этом генпрокурор уточнил, что 6,1 миллиона долларов из обозначенной суммы удалось конфисковать.
Также обвинение было предъявлено украинскому гражданину Ярославу Васинскому по делу о кибервымогательстве в 11 пунктах. Его и Полянина обвинили в принадлежности к группировке REvil, ущерб от действий которой оценивается в 200 миллионов долларов.
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