Россия предложила ООН увеличить число видов киберпреступлений до 23

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Россия предложила ООН на международном уровне расширить число видов киберпреступлений с 9 до 23. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генпрокурора РФ Петра Городова.

В частности, к киберпреступлениям хотят причислить подделку лекарств, реабилитацию нацизма и торговлю оружием или наркотиками. Кроме того, в число таких преступлений планируют внести несанкционированный доступ к персональным данным, терроризм, экстремизм, а также вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Как пояснил Городов, действующая конвенция Совета Европы устарела, так как появилась в раннюю цифровую эпоху. Согласно нынешнему документу, предусмотрено всего 9 составов преступлений с использованием IT-технологий.

В новом документе особое внимание уделено процедурным аспектам и экстренным механизмам взаимодействия. Планируется, что указанные параметры помогут увеличить скорость и эффективность работы правоохранительных органов при расследовании киберпреступлений.

Ранее в Кремле сообщили о начале взаимодействия РФ и США по борьбе с киберпреступностью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о проходящих двусторонних консультациях по данной теме.