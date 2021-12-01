Байден сделал ошибку в названии "Омикрон"-штамма коронавируса

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Президент США Джо Байден во время выступления несколько раз неправильно произнес название нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Он называется "Омникрон", – сказал Байден, говоря об опасности новой мутации.

Рассказывая о возможных мерах противодействия распространению данного штамма, американский лидер оговорился еще раз, отметив, что ограничения на передвижение будут эффективны против "Омникрона".

Ранее Байден допустил оговорку, перепутав бывших глав государства Барака Обаму и Дональда Трампа. Президент США заявил, что в 2009 году тогдашний президент Трамп попросил его вывести из кризиса автомобильную промышленность.