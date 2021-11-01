Участок БКЛ метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закрыли до 31 октября

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

01:34

У пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки выявили коронавирус

за рубежом

Фото: depositphotos/Frankljunior

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки получила положительный результат теста на COVID-19. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

По словам Псаки, из-за этого она пропустила зарубежную поездку с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Речь идет о саммите G20. Таким образом, пресс-секретарь Белого дома не контактировала с американским лидером и высокопоставленными членами администрации со среды.

"В последний раз я видела президента во вторник, когда мы сидели в масках в двух метрах друг от друга. <...> В среду в координации с медицинской командой Белого дома я решила не сопровождать президента в зарубежной поездке <...> в связи с положительным тестом на коронавирус у члена моей семьи. С того момента я была на карантине и ежедневно сдавала негативные тесты. Как бы там ни было, сегодня я сдала положительный тест на коронавирус", – говорится в заявлении.

Псаки также отметила, что благодаря вакцине не испытывает острых симптомов коронавируса и работает из дома. В Белый дом она планирует вернуться после десятидневного карантина и отрицательного теста на COVID-19.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На время болезни политик ушел на самоизоляцию и продолжал работать удаленно.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать