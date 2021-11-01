У пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки выявили коронавирус

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки получила положительный результат теста на COVID-19. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

По словам Псаки, из-за этого она пропустила зарубежную поездку с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Речь идет о саммите G20. Таким образом, пресс-секретарь Белого дома не контактировала с американским лидером и высокопоставленными членами администрации со среды.

"В последний раз я видела президента во вторник, когда мы сидели в масках в двух метрах друг от друга. <...> В среду в координации с медицинской командой Белого дома я решила не сопровождать президента в зарубежной поездке <...> в связи с положительным тестом на коронавирус у члена моей семьи. С того момента я была на карантине и ежедневно сдавала негативные тесты. Как бы там ни было, сегодня я сдала положительный тест на коронавирус", – говорится в заявлении.

Псаки также отметила, что благодаря вакцине не испытывает острых симптомов коронавируса и работает из дома. В Белый дом она планирует вернуться после десятидневного карантина и отрицательного теста на COVID-19.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На время болезни политик ушел на самоизоляцию и продолжал работать удаленно.