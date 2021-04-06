Премьер Грузии Гарибашвили заразился коронавирусом

12:37
Фото: АР/Yves Herman/Pool Photo
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом, сообщает News.ru.
COVID-19 выявили у 38-летнего политика в ходе планового тестирования. Сейчас он чувствует себя хорошо. Премьер ушел на самоизоляцию и продолжает работать удаленно.
По последним данным, за последние сутки от коронавируса в Грузии скончались 10 человек, вылечились 196 пациентов. Число выявленных случаев заражения за 24 часа возросло на 897. Всего с начала пандемии в республике заболели 284 958 человек, умерли 3 832, выздоровели 275 220 пациентов.
Ранее Грузия разрешила россиянам посещать страну при предоставлении отрицательных результатов теста на COVID-19. Власти расширили список стран, откуда граждане смогут въехать в республику воздушным путем. Туда включили Армению, Азербайджан, Украину, Казахстан, Россию и Белоруссию.
Карантинные меры продолжают действовать на сухопутной границе, также остается ограничение на ночное передвижение.
Однако россияне не смогут попасть в Грузию: авиасообщение между странами закрыто в связи с указом Владимира Путина "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ от преступных и иных противодействий".
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