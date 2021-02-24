Грузия открывает границы для россиян с 1 марта

Фото: ТАСС/Zurab Kurtsiikidze
Россияне с 1 марта смогут посещать Грузию при отрицательных результатах теста на COVID-19. Об этом сообщил премьер республики Ираклий Гарибашвили, передает ТАСС.
Грузия расширила список стран, откуда граждане смогут въехать в республику воздушным путем. Туда включили Армению, Азербайджан, Украину, Казахстан, Россию и Белоруссию.
Ранее в страну с документом о результатах ПЦР-теста могли въехать лишь граждане стран Евросоюза.
Карантинные меры продолжают действовать на сухопутной границе, также остается ограничение на ночное передвижение.
Однако россияне не смогут попасть в Грузию: авиасообщение между странами закрыто в связи с указом Владимира Путина "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ от преступных и иных противодействий".
С 8 июля 2019 года Владимир Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, а Минтранс – полеты грузинских перевозчиков в Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Москва подумает об отмене запрета, когда Грузия вернется в нерусофобское "русло".
Инициативы связаны с антироссийскими акциями, которые прошли в Грузии в июне 2019 года. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Однако депутат заявил, что туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.
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