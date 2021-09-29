Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал о заболевших COVID-19 в своем окружении.

"Три десятка человек у меня заболели, потому что поздно ревакцинировались", – сказал Путин на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент РФ уточнил, что среди заболевших был адъютант, с которым он работал с утра до вечера, передает РИА Новости.

До этого российский лидер рассказал, что у него сохраняется высокий уровень антител к коронавирусу.

29 сентября Путин лично встретился с Эрдоганом в Сочи и де-факто вышел из режима самоизоляции.

