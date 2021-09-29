Путин оценил совместную борьбу РФ и Турции с пандемией коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин высоко оценил сотрудничество России и Турции в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента РФ, партнерство положительно скажется на туристической отрасли.

"Работа здесь идет весьма позитивно, хорошими темпами. Я думаю, что это будет помогать восстановлению экономики в целом и туристической отрасли в частности", – заявил Путин.

Российский лидер напомнил, что за 9 месяцев 2021 года Турцию посетили 2,5 миллиона российских туристов.

Ранее сообщалось, что Турция перестала принимать привитых "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком" россиян без теста. Об этом сообщили представители крупнейших туроператоров страны.

Позднее российское посольство в Анкаре уточнило порядок въезда и перемещения по Турции. В диппредставительстве уточнили, что препятствий для путешествий внутри страны на самолете, поезде или автобусе со справкой о вакцинации или перенесенном заболевании нет.