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Общество

13:51

Кабмин увеличил список профессий, важных для развития российской экономики

экономика общество

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и развития экономики, сообщает официальный сайт правительства.

"В обновленный перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания", – пояснили в пресс-службе.

В список вошли такие специальности, как "Дошкольное образование", "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Агрономия", "Аддитивные технологии", "Гостиничное дело" и "Эксплуатация беспилотных авиационных систем".

Кроме того, специальность "Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома" также внесли в перечень.

Среди профессий, названных кабмином важными для развития экономики, есть "Графический дизайнер", "Дефектоскопист", "Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства", "Мастер растениеводства" и ряд других.

Согласно постановлению, у студентов учебных заведений, получающих профессию или специальности из реестра, появится возможность претендовать на стипендии властей России.

Уточняется, что победители смогут получать до 4 тысяч рублей каждый месяц.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что с 3 сентября пенсионеры, которым доставляют пенсию через "Почту России" или других операторов, начнут получать единовременную социальную выплату в размере 10 тысяч рублей. Голикова уточнила, что совокупный размер выплаты составляет 125 миллиардов рублей. Деньги получат 12,5 миллиона граждан РФ.

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