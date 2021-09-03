В РФ запустят программу бесплатных турпоездок для молодежи "Больше, чем путешествие"

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Программа бесплатных путешествий для российской молодежи "Больше, чем путешествие" стартует с 7 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива была подготовлена совместными усилиями Росмолодежи и Федерального агентства по туризму (Ростуризм) на базе платформы "Россия – страна возможностей".

"Запуск программы молодежных путешествий состоится 7 сентября в ходе онлайн-трансляции "Маршрут к мечте" <...> Эфир будет транслироваться эксклюзивно в официальном сообществе Росмолодежи [в социальной сети] "ВКонтакте", – сообщили в пресс-службе организации.

Принять участие в бесплатных турпоездках смогут участники платформ "Россия – страна возможностей" и "Другое дело", конкурсов "Твой Ход" и "Большая перемена", а также российского общества "Знание". Им будут доступны как поездки выходного дня, так и многодневные путешествия с сентября по ноябрь.

При этом туристические выезды в рамках программы "Больше, чем путешествие" несут в себе также цель знакомства с регионами за счет культурной и общественно-значимой деятельности. Группы молодежи будут разрабатывать кейсы, которые необходимо актуализировать в тех или иных субъектах страны.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ведомстве готовы рассмотреть снижение ставки НДС для туристической отрасли. По словам представителя кабмина, такая инициатива ранее уже выдвигалась в правительстве и может быть выведена на обсуждение повторно.