В Ростуризме поддержали расширение туристического кешбэка на Дальнем Востоке

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в ведомстве поддерживают расширение туристического кешбэка на Дальнем Востоке, и если такое решение будет принято, готовы проработать техническую составляющую, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе встречи с модераторами сессий ВЭФ Владимир Путин предложил подумать над увеличением туристического кешбэка на Дальнем Востоке.

"Ростуризм поддерживает расширение кешбэка на Дальнем Востоке. И в случае если такое решение будет принято, мы будем техническую сторону этого вопроса прорабатывать дополнительно", – отметила Догузова.

Также Путин поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа. Президент подчеркнул, что тема субсидируемых билетов постоянно должна быть на контроле.

С поручением глава государства выступил в ходе Восточного экономического форума, в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

