Минфин готов рассмотреть снижение НДС для туристической отрасли

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Минфин готов рассмотреть снижение ставки НДС для компаний, представляющих туристическую отрасль, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе встречи Владимира Путина с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума министр отметил, что ранее данный вопрос уже обсуждался.
"Снижение НДС в туристической отрасли мы в правительстве рассматривали. В правительстве где-то полгода назад рассматривали эту тему и не поддержали. Хотя на период, может быть, срочный, когда нужно построить туристические кластеры, туристические комплексы, можно было бы предоставить преференциальные режимы", – заявил специалист.
По словам министра, предложение содержит как плюсы, так и минусы. В частности, при снижении НДС для туротрасли бюджет РФ недополучит порядка 20–30 миллиардов рублей.
Силуанов также выступил против продления для туротрасли налоговых льгот в рамках территорий, опережающих социально-экономическое развитие сверх предусмотренного сейчас десятилетнего периода. По мнению главы Минфина, за указанный срок инвесторы вполне могут успеть воспользоваться предложением как для строительства, так и для эксплуатации туристической инфраструктуры.
По данным исследования сервиса OneTwoTrip, путешественники чаще всего предпочитают совершать туристические поездки в Санкт-Петербург, Москву, Казань и Сочи. Наименее привлекательными респонденты назвали республики Северного Кавказа.
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