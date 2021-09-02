Россияне назвали лучшие города для туризма

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Путешественники назвали наиболее привлекательные города в России для поездок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное сервисом OneTwoTrip среди 3 906 респондентов.
На первом этапе участники опроса проанализировали города, в которых они живут, а во втором – туристические направления, по которым они ездили в прошлом году.
С точки зрения туризма самым привлекательным оказался Санкт-Петербург, затем следует Москва. Далее в рейтинге расположились Казань, Сочи, Калининград и Геленджик. Следующими в десятке идут Ялта, Краснодар, Севастополь и Анапа.
Республики Северного Кавказа оказались наиболее привлекательны среди мест с природными достопримечательностями. Затем идут Карелия, Байкал, Крым, Краснодарский край и Алтай.
Путешественники чаще всего акцентировали внимание на достопримечательностях и живописной природе. А основными недостатками респонденты называли толпы туристов, высокие цены, нехватку заведений общепита и мест размещения.
Ранее россиянам сообщили, как могут измениться цены на авиабилеты в осенний период. Специалист пояснил, что из-за пандемии полный список доступных для полета осенью стран пока неизвестен. По его словам, авиабилеты в Турцию могут подешеветь из-за окончания туристического сезона. При этом стоимость полета в Египет вряд ли будет уменьшаться. Дело в том, что осенью в страну придет комфортная для россиян погода.
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