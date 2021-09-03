Еще 12,5 млн пенсионеров получат выплату в 10 тыс рублей

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что с 3 сентября пенсионеры, которым доставляют пенсию через "Почту России" или других операторов, начнут получать единовременную социальную выплату в размере 10 тысяч рублей.

"Гражданам, которые получают пенсию через "Почту России" и иные доставочные организации, выплата единовременной денежной выплаты началась с сегодняшнего дня", – заявила представитель кабмина.

Голикова уточнила, что совокупный размер выплаты составляет 125 миллиардов рублей. Деньги получат 12,5 миллиона граждан РФ.

Во всех регионах России 2 сентября началось перечисление единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей пенсионерам, которые получают пенсии на банковские карты. На данный момент средства получили более 30 миллионов граждан.

Указ о выплатах пенсионерам 24 августа подписал Владимир Путин. В совокупности для пенсионеров выделено более 454 миллиардов рублей.