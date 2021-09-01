Экономист оценил идею ввести пособия для овдовевших пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Идея введения в России пособия для овдовевших пенсионеров проникнута гуманизмом, однако является труднореализуемой из-за чрезвычайно больших затрат, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев. Об этом сообщает RT.
"Предложение само по себе проникнуто полным гуманизмом. Вдвоем они могли прожить на две пенсии – это всегда легче, чем одному человеку с одним источником дохода", – сказал он.
Беляев отметил, что стремление депутата облегчить жизнь своих избирателей абсолютно естественно и понятно, однако основная проблема данной инициативы заключается в том, где взять достаточные ресурсы на ее реализацию.
"Если министерство финансов и наши пенсионные органы социального обеспечения и пенсионные фонды напрягутся и пойдут навстречу, найдут резервы и возможность, то это можно только приветствовать", – пояснил специалист.
Также, по его словам, на фоне данной инициативы особенно актуальной станет проблема поддержки одиноких пенсионеров, у которых нет семьи.
"Как быть с одинокими пенсионерами, которые просто одиноки на данный момент? Вот где еще возникает вопрос, кроме ресурсного обеспечения, еще и чисто методологический. Те, кто жил когда-то вдвоем, потом один из них потерял своего спутника жизни и получает право на пособие, а если он сразу одинокий? Это вопрос", – отметил Беляев.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести в РФ пособие для овдовевших пенсионеров. Парламентарий подготовил обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова. Он указал на то, что пенсионеры, потерявшие супруга, сталкиваются не только с повышенной психологической нагрузкой, но и с бытовыми проблемами на фоне снижения финансовых возможностей.
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