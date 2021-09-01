В Госдуме предложили ввести пособие для овдовевших пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести в РФ пособие для овдовевших пенсионеров. Об этом сообщает RT.
Парламентарий подготовил обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова. Он указал на то, что пенсионеры, потерявшие супруга, сталкиваются не только с повышенной психологической нагрузкой, но и с бытовыми проблемами на фоне снижения финансовых возможностей.
"...прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трех лет", – написал Сухарев.
Согласно действующему законодательству, овдовевшие пенсионеры имеют право перейти на пенсию умершего супруга.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что уже 2 сентября пенсионеры, которым перечисляют пенсию на банковскую карту, получат единовременную социальную выплату в размере 10 тысяч рублей. Для иных категорий граждан средства передадут вместе с ежемесячной пенсией.
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