Специалисты рассказали, чем ранний выход на пенсию опасен для мозга

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По мнению ученых Общества Макса Планка по вопросам развития науки, ранний выход на пенсию повышает риски столкнуться с когнитивными нарушениями, в том числе болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как объяснили специалисты, постоянная вовлеченность в какую-либо деятельность способствует улучшению или поддержанию на хорошем уровне когнитивных функций. По словам исследователей, важно позаботиться о том, чтобы как можно дольше сохранять способность к мышлению.

Ученые исследовали около 20,5 тысячи американцев в возрасте 55–75 лет в 1996–2014 годах. Участники исследования периодически заполняли опросники, посвященные их когнитивным функциям, и проходили нужные для оценки тесты. По результатам работы выяснилось: чем позже участники исследования выходили на пенсию, тем реже сталкивались с болезнью Альцгеймера. В среднем те, кто закончил трудовую деятельность в возрасте 67 лет, на треть реже сталкивались с подобными трудностями, чем те, кто перестал работать раньше.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение продлить предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров на четыре дня.

