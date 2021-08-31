Специалисты рассказали, чем ранний выход на пенсию опасен для мозга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
По мнению ученых Общества Макса Планка по вопросам развития науки, ранний выход на пенсию повышает риски столкнуться с когнитивными нарушениями, в том числе болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает "Газета.ру".
Как объяснили специалисты, постоянная вовлеченность в какую-либо деятельность способствует улучшению или поддержанию на хорошем уровне когнитивных функций. По словам исследователей, важно позаботиться о том, чтобы как можно дольше сохранять способность к мышлению.
Ученые исследовали около 20,5 тысячи американцев в возрасте 55–75 лет в 1996–2014 годах. Участники исследования периодически заполняли опросники, посвященные их когнитивным функциям, и проходили нужные для оценки тесты. По результатам работы выяснилось: чем позже участники исследования выходили на пенсию, тем реже сталкивались с болезнью Альцгеймера. В среднем те, кто закончил трудовую деятельность в возрасте 67 лет, на треть реже сталкивались с подобными трудностями, чем те, кто перестал работать раньше.
Ранее первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение продлить предстоящие новогодние каникулы для работающих пенсионеров на четыре дня.
Более 30 млн пенсионеров получат единовременную выплату в конце следующей недели
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: