Концепцию переформатирования пенсионной системы представили эксперты Столыпинского клуба, сооснователем которого является бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Один из пунктов – уход от существующей системы, когда работающий платит за тех, кто уже вышел на пенсию.

По мнению Титова, россияне могли бы сами решать, в каком возрасте им уходить на пенсию: пораньше, но получать маленькую пенсию или, подкопив, выходить на заслуженный отдых позже, в тот момент, когда накопленные за годы трудового стажа деньги позволят получать достойные ежемесячные выплаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.