Бизнес-омбудсмен предложил разрешить россиянам выходить на пенсию в 55 лет и докупать стаж

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Жители России должны получить возможность выходить на пенсию с 55 лет и докупать трудовой стаж, передает ТАСС слова председателя координационного совета Института экономики роста имени Столыпина, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Соответствующую реформу разработали специалисты Института экономики роста имени Столыпина.

По мнению Титова, пришло время уйти от принципа, когда один работающий платит пенсионные взносы в объеме, позволяющем обеспечить как минимум двух-трех человек, которые не успели накопить себе на пенсию.

"Мы предлагаем для тех, кто не успел накопить, создать специальный Фонд старших поколений или выделить его учет в рамках действующего Пенсионного фонда. Так государство сможет взять таких граждан на свое обеспечение", – рассказал Титов.

Бизнес-омбудсмен убежден, что каждый человек должен самостоятельно решать, когда выходить на пенсию. В связи с этим, по мнению Титова, справедливо будет сделать минимальным возрастом выхода на пенсию 55 лет.

"Но ее размер будет зависеть от трудового стажа и доходов. То есть будет выбор: выйти раньше и получать маленькую пенсию или выходить, когда уровень пенсии будет удовлетворять ожиданиям", – уточнил он.

Необходимый трудовой стаж граждане также смогут "докупать", считает Титов. По его словам, такая система существует во многих странах.

"Если человек хочет дополнительно купить себе стаж, то есть увеличить свои пенсионные выплаты, он может доплатить за это сам из своих накоплений", – подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года.

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский назвал инициативу предвыборным пиар-ходом. По его мнению, предложение не будет поддержано Госдумой и правительством.