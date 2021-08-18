В Совфеде заявили о невозможности возвращения к прежнему пенсионному возрасту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инициатива депутатов от КПРФ о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию является предвыборным пиар-ходом, она не будет поддержана Госдумой и правительством, заявил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Это чисто пиар-ход, связанный с избирательной кампанией. Его, естественно, не поддержат ни правительство, ни Госдума. Слишком большой путь пройден, и возврата к старой системе не будет", – пояснил он.

Сенатор отметил, что основной проблемой в данном случае являются не указанные авторами инициативы расходы в 604,5 миллиарда рублей, а завершенность реформы, принятой в 2018 году.

"Дело даже не в расходах, это решение не экономическое, а прежде всего социально-политическое, оно уже реализовано, поэтому я не вижу оснований для возврата к старой системе", – пояснил Рязанский.

Ранее депутаты Госдумы от партии КПРФ внесли законопроект о возвращении возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года.

По мнению авторов инициативы, повышение возраста выхода на пенсию влечет за собой ухудшение здоровья людей предпенсионного возраста, вынужденных работать, увеличивает нагрузку на Фонд социального страхования РФ, а также приводит к увеличению смертности пожилых людей, росту безработицы и обращений за инвалидностью.