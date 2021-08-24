Фото: ТАСС/Елена Афонина
Вакцину "КовиВак" изменят под новые штаммы коронавируса, в том числе под "Дельту". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.
Он уточнил, что для этого специалистами центра уже выделен коронавирус штамма "Дельта".
Также Ишмухаметов рассказал, что с октября центр имени Чумакова может удвоить выпуск вакцины "КовиВак" до 2,5 миллиона доз в месяц. Кроме того, по его словам, на следующей неделе институт представит публикацию о вакцине в международном научном журнале.
Ранее стало известно, что в мире могут появляться новые варианты коронавируса, которые будут обладать высоким уровнем заразности и смогут избегать воздействия на них антител. Отмечается, что к этому способна привести неизбежная мутация штаммов "Бета", "Гамма" и "Дельта", что осложнит борьбу с пандемией в следующем году.
Центр имени Чумакова готов поставлять вакцину "КовиВак" в ЮНИСЕФ
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