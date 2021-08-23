Ученый спрогнозировал появление неуязвимых штаммов коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В мире могут появиться новые варианты коронавируса, которые будут обладать высоким уровнем заразности и смогут избегать воздействия на них антител. Об этом заявил ученый-иммунолог из Швейцарии Саи Редди.
По его мнению, к этому может привести "неизбежная" мутация штаммов "Бета", "Гамма" и "Дельта", что осложнит борьбу с пандемией в следующем году.
"Это станет большой проблемой будущего года. <...> Если такой вариант коронавируса появится, то мы должны обнаружить его как можно раньше, а создатели вакцин должны будут быстро их адаптировать", – сказал ученый в интервью изданию SonntagsBlick.
Редди считает, что SARS-CoV-2 обосновался среди людей "надолго", а ближайшие шесть месяцев будут "трудными". Он также отметил, если не повысить уровень вакцинации, то число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций достигнет уровня прошлого года.
"Вероятно, это продлится годы, и, возможно, до конца нашей жизни", – сказал ученый.
По мнению профессора, "Дельта"-штамм коронавируса силен настолько, что любой невакцинированный человек при контакте с ним может стать "сверхраспространителем".
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что опасные штаммы коронавируса "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта", которые отличаются высокой заразностью, расширили свою географию.
Так, за семь дней число стран и территорий, в которых циркулирует штамм "Дельта", возросло с 142 до 148.
Согласно сведениям, приведенным в бюллетене, штамм "Альфа" в настоящее время присутствует в 190 странах и территориях. Вариант "Бета" выявлен в 138 государствах, а штамм "Гамма" – в 82 странах. А вот штамм "Дельта" теперь наблюдается 148 странах и территориях.
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