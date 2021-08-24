ПФР подготовил проект об автоматическом назначении страховой пенсии по старости

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пенсионный фонд России подготовил проект об автоматическом назначении страховой пенсии по старости. Он может вступить в силу с 1 января 2022 года. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить прилагаемый порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года", – говорится в проекте.
Отмечается, что страховая пенсия по старости будет автоматически назначена после того, как гражданин обратится с заявлением о назначении пенсии через единый портал государственных и муниципальных услуг.
Военнослужащие и космонавты являются исключениями, поскольку они имеют право на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ об утверждении порядка предоставления россиянам сведений об их предполагаемой сумме пенсии. Он начнет действовать с 2022 года.
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