Разворотнева предлагает развивать социальные программы поддержки семей

Фото: Екатерина Бибикова

Помощник и член экспертного совета уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева заявила о необходимости развития государственных социальных программ по оказанию помощи семьям, находящихся в сложных жизненных ситуациях. Данную мысль она озвучила на встрече с сотрудниками Центра социальной помощи семье и детству "Печатники".

"Семейные проблемы, связанные с финансами, насилием в семье, разводами или иными сложными обстоятельствами негативно сказываются на жизни и психологическом состоянии детей. И возможность получить комплексную поддержку, урегулировать конфликтные ситуации очень важна", – заявила Разворотнева.

По ее мнению, такая помощь является особенно актуальной для семей с одним родителем и находящихся в сложной или опасной для детей обстановке. Чаще всего в подобной ситуации оказываются женщины, поэтому оказание помощи для них является долгом общества, уверена общественница.

Как рассказала директор Центра Лиана Иосебадзе, работа с семьями является долгой и чрезвычайно кропотливой. В 2019 году специалисты центра оказали помощь 1 859 семьям с 3 259 детьми. Также в 2020 году социальные услуги центра получили 1 855 несовершеннолетних, а 4 780 человек получили адресную социальную помощь.

"Благодаря профессионализму психологов нам удается распутать довольно сложные жизненные ситуации, часто женщины опасаются или стесняются рассказать о проблемах в семье, особенно, если они связаны с рукоприкладством. Не менее сложно разобраться в конфликтах родителей, которые "делят" детей и имущество, но и с этим успешно справляется наша служба медиации семейных конфликтов", – поделилась Иосебадзе.

Разворотнева отметила, что помощь не должна ограничиваться одной лишь поддержкой социального центра и служб. Она подчеркнула, что каждая работающая мать должна быть абсолютно уверена в безопасности ребенка в дороге до школы и обратно и точно знать, что он находится под присмотром преподавателей продленки или какого-либо кружка.

"Еще одна большая проблема подобных семей – это жилищный вопрос. Люди не могут разъехаться, им попросту некуда идти и в этой ситуации выделение доступного жилья от государства по социальному найму решило бы многие конфликты и даже спасло бы судьбы и жизни людей", – подчеркнула Разворотнева.

Центр социальной помощи семье и детству "Печатники" является старейшим в Москве. Он открылся в мае 1995 года. Учреждение оказывает всестороннюю помощь юным и взрослым москвичам, в том числе психологическую, юридическую, адресную социальную помощь и медиативную при конфликтах в семьях.

Обратиться за помощью психологов можно в территориальные Центры поддержки семьи и детства или оставить заявку на портале Мой семейный центр.

Ранее Разворотнева предложила разработать собственный стандарт поддержки семей с детьми и молодежи. Правозащитница отметила, что пандемия и введенные в связи с ней ограничения заставляют иначе взглянуть на меры соцподдержки, поскольку коронавирус нанес огромный ущерб как глобальной экономике, так и каждому гражданину РФ.

Наиболее уязвимыми в данной ситуации оказались семьи с детьми. В связи с этим Разворотнева считает, что государство должно обеспечить меры поддержки, благодаря которым дети смогут получить новые возможности вне зависимости от материального положения родителей.