Как получить 250 тысяч рублей от государства по социальному контракту

В Минтруде рассказали, что россияне могут получить до 250 тысяч рублей, если воспользуются социальным контрактом для трудоустройства или начала собственного бизнеса. Рассказываем, кому положены выплаты и нужно ли будет их потом возвращать государству.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Кому положена выплата?

Соцконтракт с государством могут заключить малоимущие граждане, у которых среднемесячный доход ниже прожиточного минимума. Выплаты можно потратить на профессиональное обучение или получение дополнительного профобразования, на поиск работы и открытие собственного бизнеса.

Кроме того, нуждающиеся семьи могут использовать средства, полученные по соцконтракту, на преодоление непростой жизненной ситуации: покупку товаров первой необходимости и лекарств, обуви и одежды, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, а также на лечение, школьные товары и услуги дошкольного и школьного образования.

Какую сумму можно получить?

При поиске работы после заключения соцконтракта человек получает единовременную выплату в размере одного прожиточного минимума для трудового населения. После того как он трудоустроится, в течение трех месяцев ему перечислят еще три выплаты в том же размере.

Для получения дополнительного образования или профобучения могут выдать не более 30 тысяч рублей за курс. Размер максимальной выплаты для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности – 250 тысяч рублей.

На ведение личного подсобного хозяйства помощь могут предоставить в размере 100 тысяч рублей. Обязательное условие – регистрация в качестве самозанятого.

Для других целей поддержка по соцконтракту не может превышать величину прожиточного минимума в месяц.

В каждом регионе страны максимальный размер выплат может отличаться, так как он устанавливается региональными властями. Срок действия социального контракта также может варьироваться от трех месяцев до одного года – это зависит от конкретной программы социальной адаптации.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Как подтвердить траты?

В подтверждение целевого использования денежных средств нужно предоставить все соответствующие документы о тратах: товарные и кассовые чеки, договор купли-продажи или аренды помещений, расписки и тому подобное.

Нужно ли возвращать деньги государству?

Если не выполнить условия социального контракта, то госорганы, которые дали выплату, могут попросить вернуть деньги. Например, если ИП прекратил свою деятельность по собственной инициативе в период действия контракта, то он должен будет возвратить сумму выплаты.

Такие же условия действуют, если гражданин, заключивший госконтракт, перестанет проходить дополнительное обучение.

Какие необходимы документы?

Для заключения социального контракта нужно обратиться в органы соцзащиты и указать сведения о доходах, полученных за три предыдущих месяца. Если они окажутся ниже прожиточного минимума, семья может претендовать на получение этого вида соцпомощи.

Кроме того, необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность, справки о составе семьи и имуществе. Также заявление можно подать с помощью портала госуслуг.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Реально ли получить выплаты?

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в разговоре с Москвой 24 пояснила, что при соблюдении всех условий выплаты действительно выдаются. Главное, чтобы совокупный доход был ниже прожиточного минимума.

"Выплаты могут выдать на развитие бизнеса или ведение подсобного хозяйства. Даже есть возможность потратить часть средств на расходные материалы, как, например, это бывает у тех, кто открывает кондитерские или салоны красоты. Но обязательно надо доказать, что эта помощь даст некий импульс, чтобы выйти из-за черты бедности", – отметила Святенко.

При этом в столице, в отличие от регионов, социальную помощь предоставляют в ходе других программ.





Инна Святенко председатель комитета Совета Федерации по социальной политике С помощью центров занятости "Моя карьера", "Мой социальный центр". Программы дают возможность человеку найти работу: при этом проходит тестирование профессиональных навыков. В случае трудоустройства проходит сопровождение, чтобы соискатель адаптировался в рабочем коллективе.

В каждом регионе реализуется свой комплекс мер помощи гражданам: где-то делается акцент на развитии личного подсобного хозяйства в сельских местностях, где-то на помощь в переобучении и трудоустройстве или на ведении бизнеса. Своя специфика есть у каждого города, заключила собеседница Москвы 24.