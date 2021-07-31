Какие изменения ждут россиян с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд важных нововведений. Заработает программа налогового вычета на спорт, изменятся правила въезда на курорты Краснодарского края, а полис ОСАГО начнут оформлять по другим условиям. Расскажем об этих и других изменениях.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выплаты на детей

Владимир Путин 28 июля на совещании по подготовке к новому учебному году поручил начать единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей уже с 2 августа. Ранее старт был запланирован на 16 августа.

По словам президента, это необходимо сделать, чтобы родители смогли подготовиться к 1 сентября с большим запасом времени. Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что технически все готово к началу выплат 2 августа. Их получат 17 миллионов детей, уточнил он.

Единовременная выплата положена родителям, усыновителям и опекунам, а также попечителям детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года включительно. Также 10 тысяч рублей получат люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

Пенсионный фонд России (ПФР) начал прием заявлений на выплату 15 июля, он продлится до 1 ноября. Подать заявление можно дистанционно через портал госуслуг или лично в территориальном отделении ПФР.

Деньги за спорт

С 1 августа в России начнет действовать налоговый вычет на занятия спортом. Его будут выплачивать в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими соцвычетами.



Вячеслав Володин председатель Госдумы Новый налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги – это расходы на здоровье наших граждан. Его появление говорит о том, что государство приравнивает такие расходы к социально значимым.

Применять вычет будут к доходам, которые получат налогоплательщики, начиная с 1 января 2022 года. Причем получить деньги можно не только на себя, но и на детей.



Новые правила отдыха

С 1 августа ужесточаются правила приема туристов на курортах Краснодарского края. В санатории и отели региона смогут заселиться отдыхающие, которые предоставят в электронном или бумажном виде следующие документы:



медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг (распространяется только на тех туристов, с момента выздоровления которых прошло не более полугода до заселения);

сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации;

при противопоказаниях к прививке необходимо иметь справку о медотводе и отрицательный результат ПЦР-теста (его нужно получить не ранее чем за три дня до заселения);

несовершеннолетним от 15 до 18 лет также нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или медицинский документ, сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг;

отрицательный результат ПЦР-теста (его нужно получить не ранее чем за три дня до заселения) и добровольное согласие на вакцинацию в течение трех дней со дня заселения.

В последнем случае туристы должны сами обратиться в прививочный пункт. Это же правило действует и для тех, кто не предоставил документы о медотводе от вакцинации. За неисполнение новых требований туриста могут привлечь к административной ответственности. Гражданину без прививки, который вовремя не обратился в пункт вакцинации, грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Отметим, что положения не распространяются на детей до 14 лет. Им не нужно будет подтверждать свой иммунологический статус.

Прибавка к пенсии

С 1 августа работавшие в 2020 году пенсионеры смогут получить страховую пенсию в увеличенном размере. В ПФР напомнили, что перерасчет проводится ежегодно в автоматическом режиме без специальных заявлений. Мера коснется почти 10 миллионов россиян.

Размер прибавки зависит от уровня заработной платы сотрудника и начисленных пенсионных коэффициентов. Однако максимальная прибавка не может превышать трех коэффициентов. С учетом того, что один коэффициент составляет 98,86 рубля, максимальная надбавка работающим пенсионерам с 1 августа 2021 года составит 296,58 рубля.

Новые правила по ОСАГО

Владимир Путин в начале июля подписал закон об отмене обязательного техосмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Изменения вступят в силу 22 августа.



Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов



Однако новые правила не коснутся владельцев такси, грузовиков и автобусов. Эти транспортные средства и дальше будут проходить обязательный техосмотр.

Цифровой профиль таксиста

Систему мониторинга для водителей такси, которую планировалось ввести с 1 августа, запустят на две недели позже – с 14 августа. Уже с начала месяца приоритет в распределении заказов получат именно водители с личным идентификатором. С его помощью таксомоторные компании и агрегаторы смогут передавать заказы только тем таксистам, которые соблюдают все правила и нормы перевозки пассажиров. Также цифровой профиль позволит не допускать переработок у водителей.

Получить идентификатор должны как водители с машиной из таксопарка, так и зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей таксисты, которые используют для работы собственные автомобили.





пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Люди, садясь в такси, должны быть уверены, что их обслуживает профессиональный водитель, который прошел обязательный медицинский осмотр, а его автомобиль находится в исправном техническом состоянии. Теперь таксопарки и компании-агрегаторы смогут проверить в режиме онлайн все необходимые данные, например сколько времени водитель находился за рулем. Водитель, нарушающий режим труда и отдыха, просто не получит заказ.

В департаменте пояснили, что благодаря системе цифровых профилей в Москве со временем будет сформирована база проверенных и высококлассных водителей такси. За счет этого рынок очистится от теневых игроков, а время простоя добросовестных таксистов сократится, заключили в пресс-службе.

Льготные авиабилеты

Михаил Мишустин поручил начать продажу авиабилетов по специальному семейному тарифу уже в августе. Постановление о субсидировании таких перевозок премьер-министр подписал в середине июля, оно уже вступило в силу.





Согласно документу, авиабилеты по сниженным тарифам будут продавать по 46 маршрутам. В их число попали такие популярные у туристов города, как Казань, Нижний Новгород, Калининград и Владивосток. В зависимости от направления билеты со скидкой будут стоить от 4,6 до 10,9 тысячи рублей.

Для получения скидки нужно будет купить билет с единым бронированием на ребенка и взрослого, который его сопровождает. По оценкам правительства, за год опцией смогут воспользоваться не менее 50 тысяч пассажиров.

Как рассказали "Российской газете" в Росавиации, прием заявок от авиакомпаний на получение субсидий на семейный тариф завершится 1 августа. Льготные билеты должны поступить в продажу к середине августа, отметили в ведомстве.

Старый новый курорт

Еще одно важное изменение для путешественников: с 9 августа Россия возобновляет авиасообщение с курортами Египта. Как рассказали в Оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, самолеты по направлениям Москва – Хургада и Москва – Шарм-эль-Шейх будут осуществлять по пять рейсов в неделю на каждом маршруте.

"Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки", – добавили там.

Запрет на полеты на египетские курорты действовал с ноября 2015 года. Указ об этом 8 июля отменил Владимир Путин.

Ограничения по рекламе

С 25 августа в России вступят в силу ограничения по звуковой рекламе. Согласно новому закону, не допускается распространение такой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений.

Мера позволит защитить граждан от громкой назойливой рекламы.

