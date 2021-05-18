Госдума запретила звуковую рекламу на зданиях и сооружениях

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В России запретили рекламу с использованием звукового оборудования на зданиях и сооружениях. Соответствующий закон приняла Госдума.
Запрет распространяется на трансляцию рекламы с использованием звукового оборудования, которое монтировано и расположено на зданиях, строениях, сооружениях и жилых домах.
Инициатором проекта стала дума Астраханской области. Через 90 дней после его официального опубликования закон вступит в силу.
По мнению разработчиков, звуковая реклама становится навязчивой и создает социальную напряженность, так как у нее отсутствует регламентация.
Ранее в РФ предложили ограничить рекламу фастфуда. Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин считает, что эксперты (в том числе из ВОЗ) не раз отмечали, что регулярное употребление фастфуда может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. По его словам, в ряде стран уже действуют ограничения на рекламу еды из ресторанов быстрого питания.
Звуковую рекламу вблизи жилых домов могут запретить
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