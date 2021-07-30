Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

18:43

Запуск системы мониторинга такси в столичном регионе перенесли на 14 августа

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Систему мониторинга такси КИС "АРТ" в Москве и Подмосковье запустят 14 августа, на две недели позже, чем планировалось. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"По многочисленным просьбам бизнеса КИС "АРТ" будет запущена 14 августа, при этом уже с 1 августа приоритет в распределении заказов будет именно у зарегистрированных водителей", – объяснили в ведомстве.

На данный момент система полностью готова к работе, а зарегистрировались в ней 60 тысяч водителей, что составляет 97% от всех работающих в Москве и области таксистов.

В Дептрансе уточнили, что перенос запуска связан с просьбой зампредседателя комиссии по транспорту Общественной палаты столицы Норайра Блудяна, по словам которого некоторые предприниматели еще не успели пройти процедуру регистрации, поскольку находятся не в Москве.

Изначально систему мониторинга такси в столичном регионе предполагалось запустить с 1 августа. После ее введения агрегаторы такси и таксопарки смогут передавать заказы только тем водителям, у которых есть личный идентификатор. Это касается и субсидии на покупку машины – получить ее смогут только зарегистрированные в КИС "АРТ" таксисты.

Между тем перевозчики и агрегаторы полагают, что данная мера не должна сказаться на ценах и количестве автомобилей такси на рынке, подчеркнули в Дептрансе.

Эксперт прокомментировал введение цифрового ID для таксистов

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать