Запуск системы мониторинга такси в столичном регионе перенесли на 14 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Систему мониторинга такси КИС "АРТ" в Москве и Подмосковье запустят 14 августа, на две недели позже, чем планировалось. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"По многочисленным просьбам бизнеса КИС "АРТ" будет запущена 14 августа, при этом уже с 1 августа приоритет в распределении заказов будет именно у зарегистрированных водителей", – объяснили в ведомстве.

На данный момент система полностью готова к работе, а зарегистрировались в ней 60 тысяч водителей, что составляет 97% от всех работающих в Москве и области таксистов.

В Дептрансе уточнили, что перенос запуска связан с просьбой зампредседателя комиссии по транспорту Общественной палаты столицы Норайра Блудяна, по словам которого некоторые предприниматели еще не успели пройти процедуру регистрации, поскольку находятся не в Москве.

Изначально систему мониторинга такси в столичном регионе предполагалось запустить с 1 августа. После ее введения агрегаторы такси и таксопарки смогут передавать заказы только тем водителям, у которых есть личный идентификатор. Это касается и субсидии на покупку машины – получить ее смогут только зарегистрированные в КИС "АРТ" таксисты.

Между тем перевозчики и агрегаторы полагают, что данная мера не должна сказаться на ценах и количестве автомобилей такси на рынке, подчеркнули в Дептрансе.

