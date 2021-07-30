Запуск системы мониторинга такси в столичном регионе перенесли на 14 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Систему мониторинга такси КИС "АРТ" в Москве и Подмосковье запустят 14 августа, на две недели позже, чем планировалось. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"По многочисленным просьбам бизнеса КИС "АРТ" будет запущена 14 августа, при этом уже с 1 августа приоритет в распределении заказов будет именно у зарегистрированных водителей", – объяснили в ведомстве.
На данный момент система полностью готова к работе, а зарегистрировались в ней 60 тысяч водителей, что составляет 97% от всех работающих в Москве и области таксистов.
В Дептрансе уточнили, что перенос запуска связан с просьбой зампредседателя комиссии по транспорту Общественной палаты столицы Норайра Блудяна, по словам которого некоторые предприниматели еще не успели пройти процедуру регистрации, поскольку находятся не в Москве.
Изначально систему мониторинга такси в столичном регионе предполагалось запустить с 1 августа. После ее введения агрегаторы такси и таксопарки смогут передавать заказы только тем водителям, у которых есть личный идентификатор. Это касается и субсидии на покупку машины – получить ее смогут только зарегистрированные в КИС "АРТ" таксисты.
Между тем перевозчики и агрегаторы полагают, что данная мера не должна сказаться на ценах и количестве автомобилей такси на рынке, подчеркнули в Дептрансе.
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