Москвичам объяснили, зачем нужен цифровой профиль таксиста

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Получить идентификатор в системе цифровых профилей водителей такси смогут лишь специалисты со стажем вождения более трех лет и разрешением на перевозку пассажиров, выданным в Москве или области. Для них станет обязательным медосмотр и технический осмотр автомобиля перед выходом на смену. Информация об этом опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.
С 1 августа у каждого водителя такси появится личный идентификатор. С его помощью таксомоторные компании и агрегаторы будут передавать заказы исключительно соблюдающим все правила и нормы перевозки пассажиров профессионалам. Также с помощью идентификатора будет исключен риск переработок.
В материале уточняется, что цифровой профиль будут обязаны иметь как водители, управляющие машиной таксопарка, так и индивидуальные предприниматели на собственном автомобиле.
В пресс-службе столичного Дептранса назвали такси одним из наиболее популярных видов городского транспорта. За 10 лет количество пассажиров увеличилось в 22 раза, а в сутки водители перевозят свыше миллиона человек.
В ведомстве подчеркнули, что вопрос безопасности и прозрачности работы такси является приоритетным. Пассажиры вправе знать, что приехавший выполнять заказ автомобиль исправен, а человек за рулем – профессионал, прошедший медицинский осмотр.
"Теперь таксопарки и компании-агрегаторы смогут проверить в режиме онлайн все необходимые данные, например сколько времени водитель находился за рулем. Водитель, нарушающий режим труда и отдыха, просто не получит заказ", – подчеркнули в пресс-службе.
Система цифровых профилей создана на базе комплексной информационной системы "Аналитика работы такси". Цифровые профили будут представлять собой своеобразные электронные портреты водителей с информацией о правах, разрешении на перевозку, медосмотре, состоянии автомобиля, полученных штрафах.
"Медицинские работники, которые проводят предсменный и послесменный медосмотр, и контролеры технического состояния такси также должны быть зарегистрированы в КИС "АРТ", – уточняется в материале.
В качестве преимуществ новой системы для водителей в материале называется прозрачность системы труда и заработка.
"Благодаря системе цифровых профилей со временем мы сформируем базу проверенных и высококлассных водителей такси на территории города. Рынок очистится от так называемых теневых таксистов, а это сократит время простоя у тех, кто работает по закону", – подчеркнули в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что платформа с общей базой таксистов может появиться в РФ к концу года. После проработки системы можно будет отслеживать, лишен ли тот или иной водитель прав, сколько раз привлекался за нарушение ПДД и так далее.
Эксперт прокомментировал введение цифрового ID для таксистов
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