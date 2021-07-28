Москвичам объяснили, зачем нужен цифровой профиль таксиста

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Получить идентификатор в системе цифровых профилей водителей такси смогут лишь специалисты со стажем вождения более трех лет и разрешением на перевозку пассажиров, выданным в Москве или области. Для них станет обязательным медосмотр и технический осмотр автомобиля перед выходом на смену. Информация об этом опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.

С 1 августа у каждого водителя такси появится личный идентификатор. С его помощью таксомоторные компании и агрегаторы будут передавать заказы исключительно соблюдающим все правила и нормы перевозки пассажиров профессионалам. Также с помощью идентификатора будет исключен риск переработок.

В материале уточняется, что цифровой профиль будут обязаны иметь как водители, управляющие машиной таксопарка, так и индивидуальные предприниматели на собственном автомобиле.

В пресс-службе столичного Дептранса назвали такси одним из наиболее популярных видов городского транспорта. За 10 лет количество пассажиров увеличилось в 22 раза, а в сутки водители перевозят свыше миллиона человек.

В ведомстве подчеркнули, что вопрос безопасности и прозрачности работы такси является приоритетным. Пассажиры вправе знать, что приехавший выполнять заказ автомобиль исправен, а человек за рулем – профессионал, прошедший медицинский осмотр.

"Теперь таксопарки и компании-агрегаторы смогут проверить в режиме онлайн все необходимые данные, например сколько времени водитель находился за рулем. Водитель, нарушающий режим труда и отдыха, просто не получит заказ", – подчеркнули в пресс-службе.

Система цифровых профилей создана на базе комплексной информационной системы "Аналитика работы такси". Цифровые профили будут представлять собой своеобразные электронные портреты водителей с информацией о правах, разрешении на перевозку, медосмотре, состоянии автомобиля, полученных штрафах.

"Медицинские работники, которые проводят предсменный и послесменный медосмотр, и контролеры технического состояния такси также должны быть зарегистрированы в КИС "АРТ", – уточняется в материале.

В качестве преимуществ новой системы для водителей в материале называется прозрачность системы труда и заработка.

"Благодаря системе цифровых профилей со временем мы сформируем базу проверенных и высококлассных водителей такси на территории города. Рынок очистится от так называемых теневых таксистов, а это сократит время простоя у тех, кто работает по закону", – подчеркнули в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что платформа с общей базой таксистов может появиться в РФ к концу года. После проработки системы можно будет отслеживать, лишен ли тот или иной водитель прав, сколько раз привлекался за нарушение ПДД и так далее.

