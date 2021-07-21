Большинство агрегаторов и таксопарков поддерживает введение системы мониторинга такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство агрегаторов и таксопарков Москвы и Подмосковья поддерживают ввод в регионе системы мониторинга такси, которая начнет работу 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

"Уже с 1 августа водители агрегаторов Москвы и Московской области должны быть зарегистрированы в системе мониторинга такси. <...> Система создана для водителей такси и таксопарков. Никакие данные о пассажирах в систему не передаются. <...> Ввод системы не повлечет коллапса, он обезопасит и пассажиров, и легальный рынок от злостных нарушителей. Все крупные агрегаторы и таксопарки полностью поддерживают нас, так как тоже думают в первую очередь о безопасности и комфорте пассажиров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что целью запуска системы автоматического мониторинга является снижение числа ДТП с участием автомобилей такси и повышение уровня безопасности пассажиров. При этом, как уточнили в департаменте, внедрение системы не требует введения каких-либо дополнительных правил, а лишь предусматривает организацию автоматического контроля за соблюдением уже действующих норм.

"Система уже несколько месяцев работает в тестовом режиме и зарекомендовала себя хорошо – регистрироваться в системе можно было уже с начала июня. <...> Наша твердая позиция – пассажир должен быть уверен, что за рулем находится водитель, который прошел обязательный медицинский осмотр, а автомобиль находится в исправном техническом состоянии. Мы снизим и риск ДТП из-за переработок – такие сейчас случаются, но система будет контролировать режим работы", – пояснили в пресс-службе.

В Дептрансе добавили, что в столичном регионе отмечается рост количества ДТП с участием такси, причем, согласно результатам проверок, многие водители повторно нарушают действующие нормы и правила. В некоторых случаях за рулем такси сидят водители, не имеющие путевого листа, актуального разрешения на перевозку, данных о прохождении медицинского и технического осмотров, а номера машин часто не соответствуют указанным в приложении. В таком случае, даже если не совпадает лишь один знак номера, оператор не будет нести никакой ответственности, если с пассажиром что-то случится в дороге.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников сообщил, что в России может быть проработана общая база таксистов. Это позволит отслеживать, лишен ли тот или иной водитель прав, сколько раз привлекался за нарушение ПДД и прочее.