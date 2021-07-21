Автоэксперт перечислил минусы дистанционного медосмотра водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Эффективность проведения медицинского освидетельствования водителей и машинистов в дистанционном формате вызывает сомнения. Такого мнения придерживается главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.
Он сделал отсылку к медицинскому опыту в целом и отметил, что некоторые обследования действительно проводятся дистанционно. В то же время, по его словам, досконально проверить состояние человека вряд ли удастся.
"Врач посмотрит, так сказать, визуально на общее состояние водителя, нет ли пятен, покраснений на лице, не бегают ли глаза и так далее... Без непосредственно контакта, я думаю, что установить состояние водителя невозможно", – цитирует Кадакова "Звезда".
Главред "За рулем" напомнил, что предрейсовый контроль подразумевает медосвидетельствование на опьянение, для чего требуется алкотестер. Вместе с тем важно, чтобы кто-то проверял прибор.
Автоэксперт напомнил, что даже при стандартной форме медицинского освидетельствования случается немало упущений и махинаций, и допустил, что при введении дистанционного формата их количество лишь увеличится.
Ранее Минздрав подготовил проект федерального закона о проведении дистанционных медосмотров водителей. Предлагается использовать при медосмотрах медицинские изделия, обеспечивающие автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников.
Перед этим в Госдуме предложили отменить алкотестеры для водителей-профессионалов. По мнению члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Васильева, в настоящий момент проверка алкотестером связана с высоким риском распространения COVID-19.
В России водители такси и автобусов смогут проходить медосмотры дистанционно – СМИ
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