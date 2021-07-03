МВД перенесло запуск онлайн-базы по проверке прав водителей такси и каршеринга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В МВД объявили о переносе запуска онлайн-базы по проверке прав водителей такси и каршеринга. Об этом пишет ТАСС.
"Предоставление возможности получения информации о наличии у водителей права управления транспортным средством агрегаторам такси, каршеринговым компаниям и иным организациям, допускающим граждан к управлению транспортных средств, планируется реализовать с помощью специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг", – сообщили в пресс-центре.
Там уточнили, что платформа заработает не ранее 2022 года.
Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников сообщил, что в России может быть проработана общая база таксистов. Это позволит отслеживать, лишен ли тот или иной водитель прав, сколько раз привлекался за нарушение ПДД и прочее.
До этого сообщалось, что в столице и Московской области завершился первый этап тестирования системы цифрового профиля водителя такси. Ожидается, что в полном объеме система заработает в столичном регионе в августе текущего года.
В Москве водители такси начали получать цифровые профили
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