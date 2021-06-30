Эксперт оценил идею запретить таксистам со стажем менее 3 лет пользоваться агрегаторами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров прокомментировал Москве 24 идею не предоставлять доступ к агрегаторам такси водителям, имеющим стаж менее 3 лет.
Ранее глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников выразил мнение, что доступ к услугам агрегаторов такси нужно предоставлять водителям, стаж которых составляет не менее 3 лет. Еще одним условием может стать наличие российского водительского удостоверения или прав иностранного государства с русским языком в качестве государственного. Черников предложил оснастить программное обеспечение сервисов функционалом, который не позволил бы водителям работать сверх нормы.
Он добавил, что в России разрабатывается информационная платформа "Безопасность дорожного движения", благодаря которой у агрегаторов такси будет доступ к информации о том, кто у них работает в качестве водителей и какие правонарушения есть у каждого из них.
"Видимо, как-то определили, что люди с водительским стажем менее 3 лет чаще всего попадают в аварии. От этого страдают люди, а также безопасность пассажиров и окружающих на дороге. В связи с этим стаж должен быть не менее 3 лет – безопасность должна быть на первом месте, это правильно. Но это должно быть не только для водителей такси", – сказал Макаров.
Сейчас же, по словам специалиста, водителем такси может стать абсолютно любой человек. "Сегодня получил права – завтра сел и поехал возить людей. Не очень безопасно. Я считаю, что человек в своей сфере должен быть профессионалом. Очень много бед из-за непрофессионализма тех, кто садится за руль, не имея необходимого опыта", – пояснил собеседник Москвы 24.
Однако водительский стаж должен быть подтвержденным, подчеркнул Макаров. "А не то что получили права, положили в шкафчик – и у вас там стаж 10 лет, а человек за 10 лет ни разу за руль не сел", – добавил он.
Кроме того, по мнению эксперта, в случае внедрения новых правил, связанных со стажем, количество водителей такси не уменьшится.
Ранее стало известно, что агрегаторы такси "Яндекс Go", "Ситимобил" и Gett прорабатывают механизмы для соблюдения требований по вакцинации партнеров-перевозчиков. В сервисах сообщили о поддержке инициативы вакцинировать не менее 60% водителей в Московском регионе и отметили, что принимают все меры для повышения уровня вакцинации от COVID-19.
В компаниях подчеркнули, что считают такси социально значимым городским транспортом, который помогает в снижении распространения вируса, поэтому перевозки должны оставаться доступными для пассажиров.
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