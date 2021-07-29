Более 42 тысяч водителей зарегистрировались в системе мониторинга такси в Москве и области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 42 тысяч водителей, работающих в Москве и Московской области, зарегистрировались в системе мониторинга такси. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что каждый день поступает около 5 тысяч новых заявок.

"Почти все активные водители такси, которые каждый день работают в Москве и области, зарегистрировались в системе КИС "АРТ", – рассказали в Дептрансе.

В ведомстве также подчеркнули, что отказать водителю в оформлении цифрового профиля могут в том случае, если его паспорт или водительские права просрочены. Кроме того, система автоматически проверяет данные и не регистрирует тех, кто не может быть допущен к перевозке людей по закону.

С 1 августа агрегаторы такси и таксопарки смогут передавать заказы только тем водителям, у которых есть личный идентификатор, напомнили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что платформа с общей базой таксистов может появиться в РФ к концу года. После проработки системы можно будет отслеживать, лишен ли тот или иной водитель прав, сколько раз привлекался за нарушение ПДД и так далее.