На Кубани пояснили требование об обязательной вакцинации для туристов

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В Краснодарском крае требование о вакцинации от COVID-19 будет касаться даже тех туристов, которые заселяются в отели на срок до трех дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Как уточняется, если отдыхающий не успел сделать прививку, будучи на курорте, он обязан будет сделать это после отбытия, в противном случае ему грозит привлечение к ответственности.

В министерстве подчеркнули, что сроки проживания в гостиницах постановлением не оговариваются.

"При заселении необходимо предъявить сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации либо медотвод и отрицательный ПЦР-тест, либо справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, либо подписать согласие на постановку вакцины в течение трех суток. Где будет сделана вакцина – неважно. Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток", – говорится в сообщении.

Как отмечается, данные о всех вакцинированных отображаются в единой федеральной базе, неисполнение добровольного согласия на прививку против коронавирусной инфекции будет являться нарушением положений режима "Повышенной готовности".

С 1 августа на Черноморское побережье смогут для отдыха приезжать только привитые россияне, имеющие соответствующий сертификат. Заселять в отели будут и тех, кто получил справку о медотводе и при этом прошел ПЦР-тест не ранее чем за три дня до въезда.

Исключение из этих правил сделано только для детей до 14 лет: им не требуется доказывать иммунологический статус. Контролировать соблюдение новых правил должны представители средств размещения.

Ранее специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, куда россияне начали искать билеты после ужесточения антиковидных мер в Краснодарском крае. По данным сервиса, популярность курортов Краснодара снизилась на 10%, Сочи – на 15%, Анапы – на 20%, а билеты в Геленджик стали искать на 30% реже, чем раньше.

При этом спрос на путешествия в Нальчик вырос на 30%, а также россияне заинтересовались поездками в Москву, Самару и Архангельск. Спрос на эти три направления вырос на 20%.