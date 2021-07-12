На Кубани пояснили требование об обязательной вакцинации для туристов

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
В Краснодарском крае требование о вакцинации от COVID-19 будет касаться даже тех туристов, которые заселяются в отели на срок до трех дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Как уточняется, если отдыхающий не успел сделать прививку, будучи на курорте, он обязан будет сделать это после отбытия, в противном случае ему грозит привлечение к ответственности.
В министерстве подчеркнули, что сроки проживания в гостиницах постановлением не оговариваются.
"При заселении необходимо предъявить сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации либо медотвод и отрицательный ПЦР-тест, либо справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, либо подписать согласие на постановку вакцины в течение трех суток. Где будет сделана вакцина – неважно. Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток", – говорится в сообщении.
Как отмечается, данные о всех вакцинированных отображаются в единой федеральной базе, неисполнение добровольного согласия на прививку против коронавирусной инфекции будет являться нарушением положений режима "Повышенной готовности".
С 1 августа на Черноморское побережье смогут для отдыха приезжать только привитые россияне, имеющие соответствующий сертификат. Заселять в отели будут и тех, кто получил справку о медотводе и при этом прошел ПЦР-тест не ранее чем за три дня до въезда.
Исключение из этих правил сделано только для детей до 14 лет: им не требуется доказывать иммунологический статус. Контролировать соблюдение новых правил должны представители средств размещения.
Ранее специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, куда россияне начали искать билеты после ужесточения антиковидных мер в Краснодарском крае. По данным сервиса, популярность курортов Краснодара снизилась на 10%, Сочи – на 15%, Анапы – на 20%, а билеты в Геленджик стали искать на 30% реже, чем раньше.
При этом спрос на путешествия в Нальчик вырос на 30%, а также россияне заинтересовались поездками в Москву, Самару и Архангельск. Спрос на эти три направления вырос на 20%.
Отельер рассказал, насколько стало меньше отдыхающих в Краснодарском крае
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: