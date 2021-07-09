На Кубани разрешили принимать на курортах туристов, готовых привиться по прибытии в регион

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
В Краснодарском крае разрешили принимать на курортах туристов, готовых привиться по прибытии в регион. Такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев.
С 1 августа они смогут приехать на Кубань с отрицательным ПЦР-тестом, но в течение трех дней нужно будет привиться.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду на ослабление коронавирусных ограничений в Краснодарском крае. Догузова подчеркнула, что новые правила для туристов вызвали резкий рост количества отмен бронирований отдыха по всему региону.
С 1 июля отели, гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря Краснодарского края начали принимать туристов при условии наличия у них отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.
Позже стало известно, что власти Кубани примут решение о приеме туристов без прививки от коронавируса 8 июля на заседании регионального Оперштаба.
В администрации добавили, что сейчас региональный Минздрав совместно с министерством курортов Краснодарского края просчитывают количество вакцины, которая потребуется, исходя из оформленных бронирований номерного фонда во всех объектах размещения на август и сентябрь.
Российские туристы продолжают отказываться от поездок в Краснодарский край
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