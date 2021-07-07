Ростуризм попросил смягчить ограничения для туристов в Краснодарском крае

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Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду на ослабление коронавирусных ограничений в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

Догузова подчеркнула, что новые правила для туристов вызвали резкий рост количества отмен бронирований отдыха по всему региону.

"Очевидно, что менять планы за месяц до отпуска сложно. Это и организационные вопросы, и вопросы, связанные с возвратом средств. Это, конечно, и серьезные убытки для бизнеса", – отметила она.

Глава Ростуризма рассказала, что уже обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой предоставить туристам возможность приезжать на отдых только с отрицательным ПЦР-тестом.

С 1 июля отели, гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря Краснодарского края начали принимать туристов при условии наличия у них отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

Позже стало известно, что власти Кубани примут решение о приеме туристов без прививки от коронавируса 8 июля на заседании регионального Оперштаба.

В администрации добавили, что сейчас региональный Минздрав совместно с министерством курортов Краснодарского края просчитывают количество вакцины, которая потребуется, исходя из оформленных бронирований номерного фонда во всех объектах размещения на август и сентябрь.

