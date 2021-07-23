В АТОР спрогнозировали высокие цены на отдых в Египте для россиян

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Для россиян цены на отдых на курортах Египта пока будут высокими, поскольку разрешено мало рейсов, и, вероятно, что пока речь про чартеры не идет. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она подчеркнула, что билеты на регулярные рейсы стоят дороже, чем на чартеры, а также отметила, что пока нельзя спрогнозировать стоимость туров на египетские курорты.

"Из решения оперштаба непонятно, о каких рейсах идет речь. С очень большой долей вероятности можно утверждать, что пока только о регулярных. Это очень большой шаг для всей индустрии, но все-таки не вполне достаточный, чтобы говорить о быстром увеличении турпотока", – приводит слова Ломидзе ТАСС.

С 9 августа Россия увеличит число рейсов в Египет. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Там отметили, что решение о дальнейшем увеличении количества осуществляемых рейсов будет принято по итогам визита российской делегации в Египет, которая оценит эпидемическую обстановку в стране.