Путин подписал закон, отменяющий обязательный техосмотр для получения ОСАГО

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Теперь для получения полиса ОСАГО не потребуется обязательный технический осмотр транспортного средства. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ размещен на сайте правовой информации.

Сейчас по закону о безопасности дорожного движения получить страховку можно только после прохождения техосмотра. Подписанный закон, который вступит в силу с 22 августа 2021 года, исключает данную норму, одновременно внося корреспондирующие изменения в закон об ОСАГО.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект положительно восприняли ГИБДД, автостраховщики и Банк России. По их мнению, получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром.

"Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет", – отмечал депутат.

Аксаков добавил, что существует также проблема недостатка станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона. Из-за этого автомобилисты вынуждены покупать диагностические карты.

Ранее зампред комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов прокомментировал идею сделать добровольным технический осмотр для владельцев легковых машин. По его словам, водителям необходимо адекватно оценивать техническое состояние машин, потому что они могут подвергать риску как себя, так и пассажиров.