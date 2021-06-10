В Госдуме оценили предложение МВД сделать техосмотр необязательным

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Зампред комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов прокомментировал идею МВД РФ сделать добровольным технический осмотр для владельцев легковых машин. Об этом сообщает "Газета.ру".
По его словам, водителям необходимо адекватно оценивать техническое состояние машин, потому что они могут подвергать риску как себя, так и пассажиров.
"С другой стороны, к сожалению, не все водители у нас адекватные и автомобили некоторых водителей похожи на ведро с болтами, как это называют в народе. Есть огромное количество участников дорожного движения, которые могут пострадать вследствие отказа технического средства", – уточнил Старовойтов.
При этом он добавил, что "в той форме, в которой мы видели техосмотр все прошедшие годы", его можно сделать добровольным или вообще отменить.
Ранее руководитель ГИБДД Михаил Черников объявил, что в МВД предлагают разрешить владельцам легковых автомобилей проходить техосмотр в добровольном порядке. Данная мера затронет транспорт, задействованный в перевозках.
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