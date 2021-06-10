В МВД предложили сделать техосмотр личных авто добровольным

МВД выступило с предложением разрешить владельцам легковых автомобилей проходить техосмотр в добровольном порядке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ГИБДД Михаила Черникова.

"МВД подготовило предложения в правительство Российской Федерации по внесению изменений в ФЗ 170 "О техническом осмотре" и 196 "О безопасности дорожного движения", где процедуру прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной", – рассказал он.

По словам Черникова, ответственные автомобилисты сами заинтересованы в том, чтобы их машина была исправна, поэтому техосмотр должен быть добровольным. Глава Госавтоинспекции уточнил, что данная инициатива не затронет автомобили, задействованные в перевозках: автобусы, такси, автомобили предприятий и организаций, грузовики.

Ожидается, что такое изменение даст ГИБДД возможность сконцентрировать усилия на проведении техосмотров такси и автобусов, поскольку во многих случаях причиной происшествий при оказании транспортных услуг становится техническая неисправность.

Черников отметил, что водителю необходимо иметь полную информацию о техническом состоянии своей машины для собственного комфорта и безопасности. Однако в настоящее время большая часть автовладельцев проходит техосмотр исключительно для того, чтобы получить полис ОСАГО, не проводя при этом реальную диагностику автомобиля. При этом Венская конвенция о дорожном движении 1968 года устанавливает необязательный характер прохождения техосмотра для легковых автомобилей физических лиц, пояснил глава ГИБДД.

Кроме того, на рассмотрении Госдумы находится законопроект МВД, которым ведомство предлагает разделить полис ОСАГО и диагностическую карту. Если он будет принят, получение ОСАГО перестанет зависеть от ее наличия.

"Инициатива МВД в части добровольности прохождения техосмотра даст возможность автовладельцам оценить состояние своего транспортного средства в условиях комфорта, что в свою очередь позволит в будущем сократить количество ДТП по причине технической неисправности автомобилей", – уточнил Черников.

Ранее он заявил, что МВД выступает категорически против ограничения максимальной скорости в городах 30 километрами в час, а также против снижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. По его словам, подобные идеи предлагают те, кто думает не о безопасности на дорогах, а о взимании штрафов.