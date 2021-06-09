Эксперт оценил идею ограничения скорости в городах до 30 км/ч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение со скоростью 30 километров в час пригодно только для повозок, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Наверное, в каких-то населенных пунктах получится после этого положить дороги, потому что кусочек денег, который принесет эта мегадоходная камера, – это единственный плюс, который возможен", – заявил автоэксперт.

По его мнению, в этой идее отсутствует здравый смысл и подобные инициативы нужны только для сбора денег. В плюсе от них только производители камер, бюджет и выгодополучатели, считает Шапарин.

Ранее идею ограничить скорость для автомобилей до 30 километров в час в Москве поддержали в столичной Госавтоинспекции. Эксперты выразили уверенность, что такая мера позволит снизить аварийность и спасти многие жизни. Однако большинство автомобилистов тогда заявили, что из-за ограничения центр города может погрязнуть в пробках.

Позже глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что МВД выступает категорически против ограничения максимальной скорости в городах 30 километрами в час, а также против снижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.

По его словам, подобные идеи предлагают те, кто думает не о безопасности на дорогах, а о взимании штрафов.