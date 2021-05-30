В РФ проработают идею установки алкозамков на машины за нетрезвую езду

16:16
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минпромторг РФ и ГИБДД изучают возможность принудительно размещать алкозамки на машинах водителей, ранее привлеченных к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает RT.
"Если человек хоть раз попался (мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю) на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу", – заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак.
По мнению специалиста, наиболее эффективным решением может стать появление правила, согласно которому нарушитель будет обязан за свой счет установить алкозамки на все свои автомобили.
Шпак также отметил, что подобные устройства могут быть актуальны для такси и каршеринговых компаний.
Несколько дней назад Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания для пьяных водителей за повторное правонарушение. По новой норме к ним предлагается применять меры уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.
Стало известно, какое наказание может ждать Элджея за вождение в нетрезвом виде
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: