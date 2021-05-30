В РФ проработают идею установки алкозамков на машины за нетрезвую езду

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Минпромторг РФ и ГИБДД изучают возможность принудительно размещать алкозамки на машинах водителей, ранее привлеченных к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает RT.

"Если человек хоть раз попался (мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю) на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу", – заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

По мнению специалиста, наиболее эффективным решением может стать появление правила, согласно которому нарушитель будет обязан за свой счет установить алкозамки на все свои автомобили.

Шпак также отметил, что подобные устройства могут быть актуальны для такси и каршеринговых компаний.

Несколько дней назад Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания для пьяных водителей за повторное правонарушение. По новой норме к ним предлагается применять меры уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.