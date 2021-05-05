Автомобилисты стали чаще жаловаться на расторжение ОСАГО страховыми компаниями

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

С начала года выросло число жалоб со стороны автомобилистов на одностороннее расторжение договоров ОСАГО страховыми компаниями. Об этом сообщает газета "Известия".

Причиной расторжения обычно служит несовпадение адреса регистрации в паспорте с адресом, указанным в СТС или ПТС. "В основном поступившие за последние три месяца жалобы касаются "АльфаСтрахования" и ВСК. Единичные отзывы есть в отношении "Росгосстраха", – рассказали в Агентстве страховых новостей.

В "Известиях" уточнили, что около 15% полисов ОСАГО содержат неверные данные. 2% договоров расторгаются из-за подозрений, что это могло привести к снижению премии страховщику, так как ее размер зависит в том числе и от территории преимущественного использования автомобиля. Согласно законодательству, для физических лиц эта территория определяется местом жительства водителя, которое указано в паспорте гражданина, свидетельстве о регистрации или паспорте транспортного средства. Разные компании отдают приоритет разным документам, например "АльфаСтрахование" – ПТС и СТС, добавляют в СМИ.

"Сведения о территории преимущественного использования транспортного средства являются существенными, поскольку влияют на вероятность наступления страхового случая", – объяснил юрист Европейской юридической службы Евгений Иванов.

Тем не менее Центробанк, регулирующий в России и страховой рынок, подчеркнул, что одностороннее расторжение договоров недопустимо, если факт ложных или неполных сведений, повлиявших на определение степени страхового риска, не подтвержден. Компания должна доказать, что имел место умысел со стороны владельца транспортного средства.

В начале апреля стало известно, что ЦБ и Минфин обсуждают возможность увеличения стоимости тарифов ОСАГО для таксистов на 60%. Это объяснили существующим дисбалансом между уровнем выплат за аварии с участием такси и страховым сборам.

