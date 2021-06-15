Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей для получения полиса ОСАГО

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Госдума приняла в окончательном чтении закон, исключающий необходимость предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра. Закон вступит в силу 22 августа текущего года.
Норма была оформлена как поправки ко второму чтению законопроекта, регулирующего деятельность иностранных страховых организаций в России.
Теперь из закона исключается норма, согласно которой необходимо провести техосмотр ТС, чтобы получить полис ОСАГО.
Ранее зампред комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов прокомментировал идею сделать добровольным технический осмотр для владельцев легковых машин. По его словам, водителям необходимо адекватно оценивать техническое состояние машин, потому что они могут подвергать риску как себя, так и пассажиров.
Руководитель ГИБДД Михаил Черников ранее объявил, что в МВД предлагают разрешить владельцам легковых автомобилей проходить техосмотр в добровольном порядке. Данная мера затронет транспорт, задействованный в перевозках.
Глава ГИБДД предложил сделать техосмотр автомобилей добровольным
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