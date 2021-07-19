Мишустин поручил к августу запустить продажу авиабилетов по специальному семейному тарифу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Авиабилеты по выгодному спецтарифу должны стать доступны семьям с детьми в августе. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с замами.
Он сообщил, что правительством уже утверждены правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов семьям.
Глава кабмина подчеркнул, что благодаря такому решению билеты по фиксированно низким ценам станут доступны десяткам тысяч жителей страны.
"Прошу министерство транспорта организовать работу максимально оперативно, провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы как можно быстрее открыть продажи билетов по специальному тарифу. И чтобы уже в августе наши граждане смогли воспользоваться льготными семейными авиабилетами", – приводятся слова Мишустина на сайте кабмина.
Премьер отметил, что на эти цели в 2021 году в бюджете предусмотрено 1,35 миллиарда рублей. Билеты по специальным тарифам будут доступны для 46 межрегиональных маршрутов, напрямую соединяющих практически все основные города России.
Ранее стало известно, что в России семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам, которые будут субсидироваться правительством. На реализацию данной программы потребуется свыше 1,3 миллиарда рублей.
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