Весенним этапом туристического кешбэка воспользовались почти 1,5 млн россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Россияне в рамках весеннего этапа программы туристического кешбэка за отдых в России суммарно смогли вернуть пять миллиардов рублей. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что весенний этап стартовал 18 марта и завершился 15 июня. За это время было приобретено туров на 27 миллиардов рублей.

"За это время программой воспользовалось почти 1,5 миллиона человек, которые потратили на путешествия 27 миллиардов рублей. Людям по условиям программы автоматически вернулось пять миллиардов рублей", – цитирует Догузову ТАСС.



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Ранее сообщалось, что правительство продлило программу туристического кешбэка до конца года.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, представители туристического бизнеса в разных регионах страны говорили в личных беседах с ним, что эта программа действительно пользуется большой популярностью.

Согласно условиям программы, граждане, путешествуя по России, могут вернуть часть денег как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости. При этом максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей.

