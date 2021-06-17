Весенним этапом туристического кешбэка воспользовались почти 1,5 млн россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Россияне в рамках весеннего этапа программы туристического кешбэка за отдых в России суммарно смогли вернуть пять миллиардов рублей. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Она отметила, что весенний этап стартовал 18 марта и завершился 15 июня. За это время было приобретено туров на 27 миллиардов рублей.
"За это время программой воспользовалось почти 1,5 миллиона человек, которые потратили на путешествия 27 миллиардов рублей. Людям по условиям программы автоматически вернулось пять миллиардов рублей", – цитирует Догузову ТАСС.
Российский внутренний туризм может полностью восстановиться к 2022 году
Ранее сообщалось, что правительство продлило программу туристического кешбэка до конца года.
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, представители туристического бизнеса в разных регионах страны говорили в личных беседах с ним, что эта программа действительно пользуется большой популярностью.
Согласно условиям программы, граждане, путешествуя по России, могут вернуть часть денег как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости. При этом максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: